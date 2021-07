Beto Casella, muy crítico del rol de Mau y Ricky en el jurado de La Voz Argentina: "Les cuesta, están lentos"

La temporada 2021 de La Voz Argentina no solo trajo de regreso a Ricardo Montaner en el rol de jurado sino también a dos de sus hijos, que integran el dúo Mau y Ricky. Pese a que ambos cantantes le disputaron con éxito varios participantes a su padre, a Lali Espósito, y a Soledad Pastorutti, para Beto Casella están “lentos”.

“No es por criticar, pero este es un formato internacional cuyo jurado está compuesto por relevantes estrellas de la música del mundo. Acá hemos conseguido esto”, dijo Beto en Bendita para presentar un informe sobre el reality de Telefe. “Lali, una grosa al igual que La Sole; y los Montaner. Falta un cuñado. ¿Podemo´ meté un cuñao?”, agregó, simulando la voz caribeña de Ricardo Montaner.

“¿Pero no está toda la familia en ese póster? Eso es nepotismo, no me gusta”, le señaló Horacio Pagani, en referencia a que no solo hay tres miembros de la misma familia en el jurado del ciclo, sino que el ciclo también cuenta con la actriz Stefi Roitman, prometida de Ricky Montaner, como host virtual. “Mau y Ricky están como que les cuesta. Están como lentos. Por ahí no le agarraron el formato al programa, o están en otras cosas”, cerró Beto Casella antes de dar paso a un informe titulado “Este jurado no tiene corazón”.