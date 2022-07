Benjamín Vicuña tuvo una conmovedora charla con su hijo Bautista: "Los pibes perciben todo"

Benjamín Vicuña habló sobre Bautista tras reflexionar sobre la paternidad a semanas del "palito" de China Suárez.

En esta oportunidad, el actor de El Primero de Nosotros contó una charla íntima que tuvo con su hijo mayor, fruto de su pasada relación con Pampita, que lo emocionó muchísimo

"Cómo los pibes reciben, perciben todo y saben perfectamente de qué se trata la vida", reflexionó Benjamín en diálogo con Teleshow.

QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ BAUTISTA A BENJAMÍN VICUÑA QUE LO LLENÓ DE ORGULLO

"El otro día me manda un mensaje y me dice: 'Papá, hace un montón que no te veo fumar...'".

"No fumo tanto, por ahí un pucho, pero ya no estoy fumando", dijo Benjamín.

"El otro día me manda un mensaje y me dice: 'Papá, hace un montón que no te veo fumar...'". G-plus

Y cerró revelando la dulce contestación de su hijo cuando él le remarcó que estaba en lo cierto.

"Bueno, pá, te felicito. Te amo”, le dijo.

¡Unidos!