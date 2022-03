Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con una tierna foto junto a su hermano Bautista

Benjamín Vicuña recordó a su hijita Blanca mediante un conmovedor posteo en Instagram.

El actor homenajea a su hija con Pampita los días 8 de cada mes ya que la nena falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía 6 años.

Desde entonces, ya sea en redes sociales o puertas para adentro, el actor chileno la recuerda en esa fecha.

EL TIERNO POSTEO DE BENJAMÍN VICUÑA EN HOMENAJE A BLANCA

En esta oportunidad, Benjamín compartió a través de sus stories de Instagram una foto de su hija junto a Bautista Vicuña, su hijo mayor con Pampita.

Junto a la imagen en la que se ve a Blanca abrazada a Bautista mientras ambos ríen, le sumó el número 8.

BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LA MUERTE DE BLANCA

En una entrevista con El planeta Urbano, le preguntaron a Vicuña si quedó paranoico con el tema de la salud tras la tragedia de Blanca.

Y él respondió: "No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero".

"Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné", expresó Vicuña sobre el momento más difícil de su vida y Pampita.