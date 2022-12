Benjamín Vicuña impactó con una foto con el rostro totalmente ensangrentado

En medio de las dulces fotos de sus hijos celebrando que la Selección Argentina es campeona del mundo, Benjamín Vicuña impactó a sus fans con una postal de sí mismo que no pasó desapercibida.

De la nada, el ex de China Suárez compartió a través de sus stories de Instagram una postal en la que se lo puede ver con el rostro totalmente ensangrentado, claramente actuando en una ficción.

"La voz ausente", expresó el actor, en la piel de un personaje, haciendo hincapié en que la imagen ilustra una de las escenas más fuertes de la historia que lo tiene como protagonista.

EMOTIVA REFLEXIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA POR SUS 44 AÑOS

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el Cielo y en la Tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar".

"Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'.

"Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz", expresó, muy dulce, junto a la significativa postal de cuando era chiquito.