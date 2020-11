Benjamín Vicuña habló del nacimiento de Amancio, en plena pandemia: "Con la China apostamos a la vida y al amor"

A tres meses y medio del nacimiento de Amancio, su segundo hijo con Eugenia "China" Suárez, Benjamín Vicuña habló como nunca de lo que significó para él y para su familia la llegada al mundo del niño, en plena pandemia de coronavirus y crisis sanitaria.

"Mis hijos son el gran motor de mi vida. Mi felicidad y plenitud pasa por ellos. El trabajo es funcional. Los amigos con la pandemia van y vienen. Los padres también son fundamentales. Pero ellos son lo más importante, son mi legado y mi presente. Sufro cuando no estoy con ellos. El rol de padre me fascina", comenzó diciendo el actor en Agarrate Catalina por La Once Diez, subrayando que su prioridad son los pequeños que tuvo con la China, con quien también es papá de Magnolia, y con Pampita. Con la modelo y conductora, Benjamín tuvo cuatro hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Amancio es un niño maravilloso. Es un niño muy dulce, pero muy potente. Esto lo comparto con los que han sido padres en pandemia, es difícil no verlo como un luchador". G-plus

Centrando la mirada en su reciente paternidad, Vicuña agregó: "Amancio es un niño maravilloso. Es chiquitito, todavía no le saco la ficha. Es un niño muy dulce, pero muy potente. Esto lo comparto con los que han sido padres en pandemia, es difícil no verlo como un luchador, es difícil no verlo como una luz de esperanza, en estos tiempos en los que nadie está apostando por la vida".

"Con la China apostamos por la vida y por el amor. Apostamos por la familia. En tiempos en los que dan muchas ganas de patear el tablero, este chiquito nos tiene locos de amor". G-plus

En ese sensible marco, Benjamín Vicuña destacó: "Con la China apostamos por la vida y por el amor. Apostamos por la familia. En tiempos en los que dan muchas ganas de patear el tablero, este chiquito nos tiene locos de amor. No solo a mí, también a los niños (a los hermanos)".