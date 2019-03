Benjamín Vicuña se refiero por primera vez al contrato prenupcial que firmarán con Eugenia “China” Suárez antes de su próximo casamiento. “Yo de eso como que no me gusta dar muchos detalles, ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor”, comenzó el actor chileno, en una nota con Infama Recargado.

“Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma, no voy a dar más detalles”, completó Benjamín, eludiendo las consultas del cronista.

La noticia estalló en los medios cuando la China reveló su intención de celebrar un convenio antes de pasar por el Registro Civil. “Quiero casarme, pero claro que firmando un prenup con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar", había dicho la actriz.