Benjamín Vicuña fue al teatro tras presentarle a su familia a Eli Sulichin: las fotos de su reencuentro con su gran amigo Joaquín Furriel

De regreso a Buenos Aires, tras unos días en Chile junto a Eli Sulichin, Benjamín Vicuña fue a ver a su gran amigo Joaquín Furriel al teatro.

El actor protagoniza Ella en mi cabeza, junto a Juan Leyrado y Florencia Raggi, y el ex de China Suárez no perdió la oportunidad de aplaudir de pie a sus colegas y reencontrarse con Furriel, con quien trabajó en la ficción Entre Caníbales.

El actor arribó al teatro sonriente, relajado y solo. Concluida la comedia, Vicuña saludó cariñosamente a Joaquín Furriel y al elenco. "Brillante comedia que no le pasa el tiempo. Espectaculares mis compañeros", destacó Benjamín en Instagram Stories.

ELI SULICHIN HABLÓ DE SU VIAJE A CHILE CON BENJAMÍN VICUÑA

La semana pasada, Eli Sulichin viajó por primera vez a Chile, de la mano de su flamante novio Benjamín Vicuña, y habló con resguardo de la presentación familiar.

"Acompañé a Benjamín a grabar un documental de Greenpeace a la Patagonia. Ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos”, había dicho Eli en diálogo con la periodista Fany Mazuela, de Las últimas noticias.

Y destacó: "Son todos muy amorosos acá en Chile. Todos me recibieron bien... Pero no me gusta hablar de cosas privadas".

Benjamín Vicuña fue a ver a Joaquín Furriel al teatro (Foto: Movilpress)

