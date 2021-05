Belu Lucius explotó contra Twitter luego de que le suspendieran su cuenta: "Hicieron bien, es una cloaca"

Belu Lucius saltó a la fama gracias a su participación en MasterChef Celebrity pero su verdadero fuerte son las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Esta semana la influencer se mostró muy molesta con Twitter luego de que le suspendieran su cuenta y explicó en Cortá por Lozano cuales fueron las causas de esta decisión, al tiempo que consideró que “hicieron bien porque es una cloaca”.

Mientras analizaba el llanto de Dani La Chepi en MasterChef Celebrity, Belu bromeó con Mauro Szeta y le dijo que creía que se iba a “burlar de ella porque es instagramer y youtuber, aunque no twitera”, y eso generó intriga en el panel. “Fue porque usé un tema de Beyoncé y me la clausuraron. Igual me hicieron un bien porque Twitter es como la cloaca de las redes sociales. Así que, si quieren que haga canje o algo de eso, es por otras redes, no por ahí”, explicó Belu.

“Quise entrar a Belu Lucius en Twitter y dice: ´La cuenta que estás intentando ver ha sido suspendida´. Tenés que reclamar, hay más de 300 mil personas esperando tus tuits”, le señaló Nico Peralta. “Mi amor, seguime en Tik Tok entonces. No me interesa más Twitter”, cerró muy irónica Belu Lucius, que se sumó así a los famosos que abandonaron esa red social.