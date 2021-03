Belén Francese reveló por qué desde que está embarazada se levanta todas las madrugadas: "Lo despierto a mi marido"

Feliz por haber entrado en el último trimestre de su embarazo, Belén Francese contó que junto a su marido Fabián Lencinas disfruta cada vez más de la dulce espera. A diferencia de meses anteriores, hoy por hoy vive cada día con felicidad y sin temor.

"Me costó dos semanas aceptar que era cierto el embarazo. Ahora lo estoy disfrutando porque durante los primeros meses estaba muy temerosa. Estoy en el sexto mes y me encuentro mucho más relajada. Le pongo música al bebé y veo cuándo se mueve. Es una experiencia por la que me siento bendecida”, contó en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe).

Además, reveló un llamativo ritual que sigue al pie de la letra desde que se enteró de que está embarazada por primera vez. "Me levanto todas las madrugadas, como un reloj, voy al espejo, me saco el camisón, me mido, veo cuánto crece y despierto a mi marido”, afirmó.

Divertida y riendo a carcajadas, reconoció que es un "plomo". "Lo despierto y le digo que creció. Así que todo ese ritual lo hago todas las noches, pero la verdad es que estoy viviendo cosas muy lindas”, cerró, súper entusiasmada.