Belén Francese habló de su crisis existencial tras dar a luz: "No quería salir de la clínica, decía '¿qué voy a hacer con un bebé tan chiquito?'"

A un mes y medio de dar a luz a su primer hijo, Vitto, Belén Francese le dio un móvil a LAM en el que dio detalles de su crisis existencial, al salir de la clínica con su bebé recién nacido, fruto de su amor con Fabián Lencinas.

"Es tu primer hijo, ¿cómo fue estar embarazada en pandemia y el miedo al parto?", le preguntó Ángel de Brito a la actriz, que estaba en su casa, presentando en TV a su niño.

Con el corazón repleto de amor, Belu le confesó sus temores: "Fue una experiencia muy fuerte y al mismo tiempo hermosísima. Yo me acuerdo el día que me lo dieron para irme, bajé en la clínica, y miraba la puerta y decía 'no, no quiero salir. ¿Qué voy a hacer con un bebé tan chiquito, indefenso?'".

"Me acuerdo el día que me lo dieron para irme, bajé en la clínica, y miraba la puerta y decía 'no, no quiero salir. ¿Qué voy a hacer con un bebé tan chiquito, indefenso?'". G-plus

Sobre la llegada al mundo de su bebé en plena pandemia, Francese rescató un lado positivo: "También tuvo un atractivo, que fue el estar conectado mucho los tres. Yo, al ser primeriza, con todos los miedos que tenía, cuando me dieron el alta no quería salir, me agarró una presión emocional. Porque decía '¿cómo voy a hacer, tan chiquitito? ¡Qué miedo! Sale al mundo'. Tuve una crisis existencial y después, con los días, fui aprendiendo".

"Yo, al ser primeriza, con todos los miedos que tenía, cuando me dieron el alta no quería salir, me agarró una presión emocional. Tuve una crisis existencial y después fui aprendiendo". G-plus

Más canchera y conociéndose con Vitto día a día, Belén Francese finalizó: "Al principio estaba tan nerviosa, tan autoexigente, que hacía todo muy torpe. Después me acostumbré".