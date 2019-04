Después de un año difícil en el que tras ser operada de la cadera, fue diagnosticada con cáncer de colon, Beatriz Salomón (65) reapareció públicamente en La noche de Mirtha. Sonriente, contó que está en la fase final de su tratamiento y próxima a ser dada de alta.

“Es mi primera salida pública. Estoy mejor, ha sido un año terrible. Esta enfermedad es muy cruenta, pero me salieron bien los últimos análisis de sangre”, reveló la exvedette. “Hace una semana que como de todo. Bajé 10 kilos, perdí toda la masa muscular. También perdí mi melena, esta es una peluca que me hizo mi coiffeur”, contó.

"El día que los médicos me dijeron 'usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'". G-plus

Beatriz detalló que fue fundamental el apoyo de sus hijas, Bettina y Noelia: "Fue tremendo, pero me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Fue difícil cuando me lo dijeron", reconoció. "Ese día los médicos me dijeron 'usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'", relató, conmovida. “Bueno, son cosas de la vida…", finalizó Beatriz Salomón.