Unidos por la pasión por la música, el deseo de mostrar su talento en televisión y la emoción que los invade dentro del cuerpo, grandes y chicos se postularon para ser parte de Genios de la Argentina, el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece.

¡Y el debut en Santiago del Estero tuvo emociones fuertes! Así fue el caso de Bautista Martínez, el niño de 9 años y oriundo de La Rioja, que deleitó al público con Zumba para olvidar, el famoso hit de Daniel Toro; y que conmovió hasta las lágrimas a su familia.

El pequeño recibió la admiración de los jurados Patricia Sosa, Lucía y Joaquín Galán, y Valeria Lynch, quienes permitieron que el joven cantante tenga la oportunidad de seguir peleando para llegar más lejos en el certamen.

"No le pifiaste a una nota. Te plantaste muy bien. Si cierro los ojos y digo 'me voy a ir 50 años atrás', parece Jairo. Te felicito, Bauti, sos precioso", analizó Patricia. A lo que Joaquín agregó: "La voz, la tenés y firme. Te puedo aconsejar que hagas actuación para sentir vos primero y después transmitir a los demás. Pero fue fantástico, me encantó".

Por su parte, Joaquín observó: "Tenés una tranquilidad y una seguridad, y pareciera que tuvieras el oficio de alguien viejo. Y eso es bueno". Y Lynch cerró: "Está bueno lo que hacés. Creo que acá tenemos una futura estrella del folclore nacional".

¡Reviví la interpretación de Bautista Martínez en Genios de la Argentina!