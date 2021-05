Baudry reveló una fuerte frase del entorno de Maradona para que sus hijas acepten la internación domiciliaria: "Va a haber bolsos para todos"

A cinco meses de la muerte de Diego Maradona, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando Maradona, visitó TV Nostra y reveló por primera vez un fuerte mensaje que Maxi Pomargo habría enviado al entorno de Diego para que sus hijas y su círculo más íntimo acepte internarlo en la casa de Tigre, tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza, a principios de noviembre, mes en que muere.

"A Maradona lo iba a operar Luque. La clínica Ipensa dice que no hay que operarlo, que no era grave, que no le causaba nada. Luque a mí me dice que era grave. Entonces se esperó a que venga Gianinna, porque Diego quería que lo acompañe ella en la operación (en la Clínica Olivos). Después llega Stinfale con varios médicos… Y hoy me animo a decirte que si lo operaba Luque, Diego se hubiera quedado en la operación. No hubiera resistido la operación. Pero lo operó uno de los mejores médicos de la Argentina", comenzó relatando el abogado, en el programa de Jorge Rial.

Luego, Mario Baudry sacó a la luz un escandaloso mensaje: "Esto es la primera vez que se cuenta: cuando terminan la operación, lo querían llevar a Brandsen. Diego quería volver a Brandsen. Pero después le dicen que no, que iban a alquilar una casa para internarlo. Empiezan buscar la casa después de la operación. También decían ‘no alquilen nada que se lo lleva Gianinna a la casa’. Pero en todos los WhatsApp dicen 'no, si se lo llevan las chicas, perdemos la plata'. 'Convencelas que va a haber bolsos de plata para todos'. Eso le dice Maxi Pomargo a varias personas".