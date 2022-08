Barby Silenzi defendió su look en la fiesta de 15 de Sol y respondió a las críticas de Matilda Blanco

Para Barby Silenzi la polémica por el vestido súper escotado y con transparencias que usó en el cumpleaños de 15 de la hija del Polaco y Karina la Princesita no tiene sentido, y lo reafirmó en diálogo con Ciudad.

"Estamos en 2022, creo que ya no da tener los prejuicios en cuanto a la desnudez, aunque yo no fui desnuda. Me visto siempre para mí, no para otro", aseguró la bailarina, quien ya había manifestado que su provocadora sensualidad "es un prejuicio de los demás"

Entonces, Barby contestó al cuestionamiento de Matilda Blanco: "Con ese vestido culotte no se pone porque queda mal. Y además no se veía nada porque el bordado estaba hecho para que no se viera. Yo no creo haber estado mal. Para mí estuve perfecta, y súper perfil bajo. Fíjense que no quise figurar en ninguna nota ni nada esa noche".

Más sobre este tema Dura crítica de Matilda Blanco al look de Barby Silenzi en la fiesta de 15 de la hija de La Princesita y El Polaco

BARBY SILENZI Y EL IMPACTO QUE GENERA EN LA MIRADA DE LOS OTROS

Más allá de las repercusiones que tuvo el diseño de Claudia Rossetti, que le quedaba cómodo para amamantar a Abril Cwirkaluk (2), Barby Silenzi es indiferente a lo que produce en la mirada de los otros.

Más sobre este tema Barby Silenzi respondió a las fuertes críticas a su look en el cumple de 15 de Sol: "El Polaco me dijo que estaba hermosa"

"No pienso que así voy a acaparar las miradas donde vaya. Pienso en vestirme como me gusta y divertirme. La vida es una sola".

"¿Cuándo me voy a poner un vestido así? ¿Cuándo tenga 80 años? ¡Ahí sí estaría desubicada!", cerró Barby Silenzi ante Ciudad.