Barby Silenzi contó lo que sintió cuando El Polaco le pidió casamiento a Silvina Luna: "Era imposible que se casaran"

A casi un mes del nacimiento de Abril, la hija que Barby Silenzi tuvo con El Polaco, la bailarina habló del momento en el que su pareja actual empezó a salir con Silvina Luna, en 2017.

El romance del cantante y la ex Gran Hermano duró un año, pero podría haber terminado en el Registro Civil, dado que El Polaco llegó a pedirle casamiento. Con el diario de hoy, sabemos que, poco después de que Silvina y el músico se separaran, arrancó oficialmente su noviazgo con Silenzi.

¿Qué sintió Barby al enterarse de que el músico se le había propuesto a Luna? Eso quiso saber Catalina Dlugi y ella no esquivó al responder.

“Me dio como una cosita, no puede ser... Por dentro pensaba que era imposible que se casaran, porque yo sentía que nosotros teníamos algo”, respondió Silenzi. Y dijo que durante esa relación ellos dejaron de estar en contacto, dando a entender que Luna no veía con buenos ojos que se siguieran hablando.

“Nosotros nunca perdimos el contacto de amistad, una amistad rara... No nos vimos cuando él estuvo de novio (con Silvina Luna)", explicó en Agarrate Catalina.

Además, dijo que cree que están juntos porque son "muy parecidos" y que hoy tienen ese compañerismo gracias a que primero fueron amigos: "Nos gustan las mismas cosas, él me hace reír mucho, conocer a otra persona todo desde cero es mucho trabajo”.

Cabe recordar que el año pasado, apenas El Polaco oficializó su relación, todos fueron a buscar a Luna para preguntarle qué opinaba.

“Como pareja fue una elección mala. Hoy no lo elegiría. Me quedan momentos divertidos y momentos de poca fluidez, de decepción. Siempre tuve intenciones buenas y no recibí lo mismo de la otra parte”, dijo una Silvina lapidaria en El show del espectáculo.

¿Y sobre el noviazgo de su ex con la bailarina? "No me sorprendió para nada. De él no me sorprende nada. Por mí está todo bien. Hasta se lo merece ella, es el Martín Fierro al remo”, remató en su momento en Intrusos.