Barby Franco mostró el exclusivo regalo que le hicieron a su bebé: "Ya tiene su primer auto"

La pancita de Barby Franco crece a pasos agigantados, como se puede ver en cada emisión de La noche del domingo, y esta semana ella mostró en sus redes sociales el exclusivísimo regalo que le hicieron a su bebé por nacer.

En sus stories de Instagram, la pareja de Fernando Burlando mostró una mantita que le está tejiendo su mamá al bebé, que todavía no se sabe si será varón o mujer. “Que linda mantita. Ja, ja, ja. Amo a mi mamá. De a poco va queriendo”, escribió ella.

"¿Empezaste a comprar cosas para el/la bebé?", le consultó un seguidor, a lo que Barby le respondió con una foto del obsequio: "Ya me empezaron a regalar, y ya tiene su primer auto jajaja".

EL EXCLUSIVO REGALO QUE RECIBIÓ BARBY FRANCO PARA SU BEBÉ

Barby mostró entonces la foto del auto a batería que simula ser un Audi TT RS descapotable. El vehículo pesa 14 kilogramos, mide poco más un metro de largo por 60 centímetros de ancho, cuenta con dos motores, control remoto para supervisión de los padres y tiene un costo de entre 103 y 130 mil pesos.

En abril del año pasado, Barby agasajó a Pampita con un regalo muy particular en el babyshower de Ana García Moritán: una versión mini del Mercedes Benz SL 63 AMG, que causó muchos comentarios entre los asistentes.

“No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower, ‘por favor escondelo porque me da mucha vergüenza’, dijo Barby en Pampita Online.