Barby Franco le confesó a Pampita que irá al Santuario de Gilda con Burlando: "Voy a hacerle un pedido muy especial"

Luego de pasar unos románticos días en Uruguay junto a Fernando Burlando, Barby Franco habló con Pampita de sus deseos de volver a tomarse unos días libres junto a su pareja para un fin especial.

Así lo dejó en claro la propia panelista de Pampita Online: “No sabés lo lindo que está Uruguay, está en su mejor momento. Obviamente, nos costó un montón entrar porque hay que hacer muchos trámites pero como Burlando tiene casa pudimos ir y la pasamos bomba”, comenzó diciendo.

“En dos semanas vamos a ir a Corrientes, así que si algún correntino está viendo que me tire tips, que me digan qué hacer ahí y a dónde vamos. Voy a pasar por el santuario de Gilda para llevar un pedido muy especial. Yo voy haciendo pedidos en todos lados a los que voy”, agregó.

Tras escucharla, la presentadora intervino: “¿Y si llegan todos juntos?”, consultó. A lo que Barby dejó en claro que sus deseos es agrandar su familia con el letrado: “No, me muero… 5 Pibes. No mentira”, cerró, entre risas.