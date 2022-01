Barbie Vélez, tajante tras los rumores de embarazo: "Nada más lejano"

A cuatro meses de casarse con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez enfrentó con contundencia los rumores de embarazo, luego de un pícaro comentario que hizo Damián Betular al verla cocinar en MasterChef Celebrity y del que se hicieron eco las redes sociales.

"Beltular te embarazó. Dijo 'se te cortó la crema'", le comentó la notera de Implacables a la actriz, hija de Nazarena Vélez, buscando la confirmación o la desmentida de los rumores.

Con firmeza y sin dudar, Barbie contestó: "No, no. Bajo ningún punto de vista... Nada más lejano".

"No, no estoy embarazada. Bajo ningún punto de vista. Nada más lejano".

NAZARENA VÉLEZ, HARTA DE LOS CONSTANTES RUMORES DE EMBARAZO SOBRE BARBIE VÉLEZ

Esta semana, Nazarena Vélez no solo aclaró con firmeza que Barbie Vélez no está embarazada, sino que reflexionó sobre la presión que la sociedad les pone a las mujeres para que sean madres.

"¡Cómo me la quieren embarazar! ¡Es increíble! De repente Barbie se toca la panza y ya dicen 'está embarazada'. No, no está embarazada", dijo la actriz en Nosotros a la Mañana, luego de que en las redes hablaran de la supuesta dulce espera de su hija.

Con contundencia y con visible fastidio por los constantes rumores de embarazo de Barbie, Nazarena agregó: "A las mujeres nos ponen un peso muy grande. Cada dos minutos te quieren embarazar y hay mujeres que no se quieren embarazar".

"Yo de chiquitita soñaba con ser mamá. A Barbie no le pasa. Ella quiere esperar. Entonces, yo no le ejerzo presión", aseguró Nazarena Vélez.