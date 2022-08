Barbie Vélez reveló el sexo del hijo que espera junto a Lucas Rodríguez: "Vamos a tener un varón"

A pocas horas de que Barbie Vélez se emocionara hasta las lágrimas al revelar en LAM que espera a su primer bebé junto a su esposo, Lucas Rodríguez, la actriz dio detalles de cómo esta nueva etapa de su vida y reveló el sexo del bebé que espera: "Vamos a tener un varón".

A once meses de su casamiento con Lucas tras cinco años de amor, la hija de Nazarena Vélez había compartido cuál fue su reacción al ver que, sorpresivamente, el test de embarazado le había dado positivo.

"Yo no me di cuenta. Yo estaba con un tema hormonal, por eso cuando fui al programa, les dije que no era el momento. Yo ya estaba embarazada y no lo sabía".

"Como estaba con un tema hormonal pensé que iba a buscar y que iba a tardar bastante tiempo (en quedar embarazada) … No me indisponía, pero era algo que suele pasar, y en mi cuerpo era normal. Entonces, no me llamo la atención", continuó.

Y agregó: "Me hice el test como para ver el negativo, pero cuando vi el positivo no lo podía creer. Estaba en shock. De hecho, le dije a Lucas 'andá a comprar otro'. Todavía no caí que estoy embarazada".

Y cerró, a flor de piel: "Estuve con bastantes náuseas. Estoy de tres meses y los tres meses estuve con mucho sueño, con mucho cansancio. Lo lógico, pero es todo nuevo para mí. Estoy experimentando todo".

NAZARENA VÉLEZ MOSTRÓ LA ECOGRAFÍA DE BARBIE VÉLEZ Y POSTEÓ UN EMOTIVO MENSAJE POR EL EMBARAZO DE SU HIJA

Muy contenta, Barbie Vélez contó que está embarazada y su mamá, Nazarena Vélez, reaccionó emocionada.

La actriz está esperando su primer bebé junto a su marido, Lucas Rodríguez, quien tiene un fuertísimo vínculo con la familia de ella.

En este contexto, la mamá de Barbie, muy contenta, compartió en Instagram fotos retro con su hija que ilustran los momentos más felices de su crecimiento.

Sí, voy a ser abuela...". "No puedo explicar con palabras todo lo que siento...". "Te amo mucho más de lo imaginable, Barbie", le dijo Naza a su hija.

BARBIE VÉLEZ REVELÓ CUÁL ES EL SEXO DEL BEBÉ QUE ESPERA

“Ya que no querés decir los nombres que tenés pensados, decís el sexo. ¿Vas a tener una nena o un nene?”, la apuró Ángel de Brito. Ella hizo silencio para generar expectativas y luego confesó: “Un nene”.

“Un varoncito”, señaló Ángel de Brito mientras la actriz era aclamada por las angelitas. “Tengo cuatro nombres”, reveló finalmente Barbie.

“El primero es Salvador, que le gusta más a Titi y a mí me gusta mucho; después está Bautista, Baltazar, y hay uno que… Bueno, esos tres”, dijo, arrepentida, aunque luego dijo que si alguna vez llega a tener una nena la llamará “Mía”.