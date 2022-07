Barbie Velez reconoció que no saludó a Cande Ruggeri por su embarazo y habló del fin de su amistad

En Socios del Espectáculo estuvo como invitada Barbie Vélez y entre las preguntas que le hicieron fue acerca de la maternidad de Cande Ruggeri, con quien supo ser amiga, para después enfriarse la relación.

“¿Con Cande Ruggeri te volviste a encontrar? Ustedes fueron muy amigas y ahora ella va a ser mamá”, indagó Mariana Brey. “No la felicité. Sabés que no la felicité”, reconoció, para hablar del buen vínculo que había quedado a pesar de su pelea.

“La vi en un evento que justo estábamos con Lucas y nos saludamos. No es la misma relación, pero quedó una relación cordial. Nos vemos y está súper bien. Me vino a ver al teatro hace algunos años”, destacó. “Pero me puso muy contenta la noticia”, dijo, sobre el bebé que espera la modelo con Nicolás Maccari.

"Fue realmente una bolud…porque nos peleamos y siento que hoy uno valora otras cosas. Fue una excelente amiga conmigo. Nunca digo nada diferente, ni la diré. Es realmente de oro". G-plus

BARBIE VÉLEZ HABLÓ DEL MOTIVO POR EL QUÉ SE PELEÓ CON CANDE RUGGERI

“¿Nunca nos vas a contar por qué se pelearon?”, le preguntó Luli Fernández a la actriz. “Es que fue una bolud… Viéndolo hoy después de siete u ocho años, siendo más grande...”, empezó diciendo pero Paula Varela la interrumpió.

Más sobre este tema La reacción de Barbie Vélez cuando le dijeron que Carmen Barbieri estaba en el mismo canal

“Se dijo que era por un chico”, indagó la otra panelista, filosa. “Fue realmente una bolud…y siento que hoy uno valora otras cosas”, analizó.

Más sobre este tema Barbie Vélez contó que lloró al hacer una escena íntima de su nueva obra

“Fue una excelente amiga conmigo. Nunca diré nada diferente, ni la diré. Es realmente de oro y le mando un beso enorme”, aseveró.