Instalada en Mar del Plata por la temporada teatral de la obra Derechas, Barbie Vélez quedó envuelta en una nueva polémica con Fede Bal. En medio de un escándalo que reflotó su separación del actor, Carmen Barbieri deslizó que los moretones que ella tuvo en sus brazos en la noche de su pelea con el galán eran producto de que su hijo evitó que la joven se arrojara desde un balcón.

"Lo que voy a decir es que me pareció raro que, en un momento, el moretón había sido por un intento de incendio y ahora es por un intento de suicidio. Entonces me parece un poco raro que haya dos versiones… Es lo único que quiero decir”, respondió la joven. G-plus

Tranquila y hasta permitiéndose hacer un chiste, la actriz habló de la delicada versión que arrojó su exsuegra. “Sinceramente... a ver.. te respeto y sé que venís siempre y sos un amor y no me voy a ir corriendo como (Daniel) Scioli ni mucho menos, jajaja”, comenzó Barbie, haciendo alusión al papelón protagonizado por el exgobernador de Buenos Aires con la notera Maite Peñoñori, de Los Ángeles de la Mañana.

Luego, la hija de Nazarena Vélez habló sobre su exfamilia política. “No me sorprende que hablen, me sorprende que haya estas pisadas y está bueno recordarle a la gente que dijeron otras cosas antes. Mi mamá salió a defenderme de una acusación y mi hermano (Chyno Agostini) tiene 18 años, es chico. También es grande a la vez, pero no es fácil hablar frente a una cámara, es mi hermano y le salió de esa forma”, completó haciendo referencia a las últimas declaraciones del joven contra Fede Bal.