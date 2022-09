Barbie Vélez habló por primera vez de los miedos a sus cambios físicos por el embarazo

Barbie Vélez y su marido, Lucas Rodríguez, están re contentos por su bebé en camino, que nacerá en febrero.

Por eso, ella charla casi a diario con sus seguidores sobre cómo avanza su gestación. Y responde a todas sus dudas.

En esta oportunidad, le consultaron a través de sus stories de Instagram si siente "miedo" de sus cambios físicos por el embarazo.

A lo que Barbie respondió con sinceridad, remarcando que tiene "asumido" que ocurrirá. De hecho, ya los está notando.

BARBIE VÉLEZ HABLÓ SOBRE SUS CAMBIOS FÍSICOS DURANTE EL EMBARAZO

"No me da miedo porque tengo muy asumido que va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. Ya lo veo, bastante...".

"Lo tengo muy asimilado. No me estoy cuidando con las comidas, trato de comer sano pero muchas veces no se puede", cerró Barby, haciendo hincapié en que hoy por hoy todo es disfrute en su vida.

¡Re si!