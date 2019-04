Nació hace 29 años en Belo Horizonte, la capital del estado brasileño de Minas Gerais, y gracias a su empeño por triunfar como actriz debutó en la televisión argentina como Rita, la villana de Campanas en la noche que quiere vengar la muerte de su hermana, Iracema. Es Bárbara Amaral, quien hace 12 años trabaja como actriz profesional y no tuvo pruritos en ganarse la vida como empleada administrativa de una empresa hasta pegar el gran salto.

Muy audaz, en 2016 Bárbara envió desde Brasil un video a Telefe Cast, la división del canal que descubre y forma talentos, y al pasar la primera etapa fue convocada a presentarse en Buenos Aires. Fue así que hizo el casting, volvió a su país para juntar sus cosas y se instaló sola y de forma definitiva en la Reina del Plata, donde comenzó una prometedora carrera.

Tras posar para la producción de fotos exclusiva de Ciudad que acompaña esta nota, Bárbara habló de todo, comenzando por lo primero: cómo fue que durante casi dos años se las rebuscó como modelo hasta quedar en el casting de la novela que protagonizan Esteban Lamothe, Calu River y Federico Amador. “Había quedado en un casting como conductora para Disney, hasta que a los tres días me llamaron de Telefe y confirmaron que iba a ser coprotagonista de la tira, con Rodrigo Guirao Díaz (39) como contraparte, cuando en realidad yo pensaba que audicionaba para un bolo. Entonces acepté el desafío y decliné la propuesta de Disney, después de haber grabado el piloto del programa”.

"Ahora que estoy un poco mejor, que me está yendo bien y coprotagonizo una novela estoy más tranquila y podría formar pareja, pero no es que lo estoy buscando". G-plus

-Al llegar a Buenos Aires, ¿sólo te enamoraste de la ciudad?

-Sí, ja, ja. Es que yo siempre estuve enfocada en mi carrera. No es que me propuse no salir. Obvio que conocí gente y los porteños me parecen muy lindos, pero estaba enfocada en la carrera actoral, que no es fácil. Ahora que estoy un poco mejor, que me está yendo bien y coprotagonizo una novela, estoy más tranquila y podría formar pareja, pero no es que lo estoy buscando.

-¿Cómo encaraste las escenas románticas con Rodrigo Guirao?

-La realidad es que nos cuidaron mucho. Rodrigo jamás me hizo sentir incómoda y es un compañero increíble, muy generoso y respetuoso. Así como se lo ve lindo por fuera es de bueno por dentro, o más. Charlamos mucho antes de empezar a grabar, estudiamos mucho las escenas y los personajes, así que cuando llegaba el momento de las interpretaciones estábamos re tranquilos.

"Cuando conocí a Rodrigo Guirao Díaz él estaba de novio y yo estaba saliendo con una persona. Obvio que los dos respetamos a nuestras respectivas parejas, por eso nos hicimos amigos. Al tiempo me separé yo, después él, pero ya éramos muy amigos y no había espacio para nada más". G-plus

-Rodrigo está soltero, vos también. ¿Hubo onda?

-No, para nada. Cuando lo conocí en mayo de 2018 él estaba de novio y yo estaba saliendo con una persona. Obvio que los dos respetamos a nuestras respectivas parejas, por eso nos hicimos amigos. Al tiempo me separé yo, después él, pero ya éramos muy amigos y no había espacio para nada más. Tampoco lo veo como candidato porque tenemos confianza de amigos y ya no hay química. Encima, ahora él está en México y yo en Argentina.

-Por lo que se ve, le tomaste el gustito a polemizar con las fans de Rodrigo en las redes sociales…

-¡Es lo lindo de la profesión! Me parece perfecto lo que me dicen y yo les contesto con amor. La gente no tiene por qué conocerme y también tienen el derecho de decir que no le gusto. Y cuando se ponen celosas por Rodri, ya lo sabíamos porque estoy con uno de los hombres más lindos de Latinoamérica. Sabía que me iban a "buscar".

-También te tocó trabajar con otro galán internacional como Cauã Reymond en la película Tim Maia...

-Sí, hice una pequeña participación. Cauã es un genio, es un gran actor que siempre piensa en cómo hacer las escenas antes de hacerlas. Nos re divertimos juntos, además de que es hermoso.

-¿Cómo mantenés tu figura?

-La realidad es que nunca me preocupé por tener una rutina de ejercicios o dieta, porque tampoco lo necesité. Aunque ahora, por una cuestión de estar bien y verme mejor, sí quiero hacer un cambio en mi alimentación y hacer ejercicio. La realidad es que no me gusta hacer gimnasia, pero lo voy a hacer igual.

-Tenés muchos seguidores en Instagram, ¿te encaran por ahí, incluso algún famoso?

-Sí, me hablaron muchos pero ni les contesto porque no me interesa. Es posible que hasta me haya saludado algún que otro famoso, pero como tampoco conozco tanto a la gente del ambiente no lo sé. Soy de un perfil más tranquilo y tradicional, tampoco uso apps de citas. Siempre salgo con gente que conozca, o conocido de un amigo.

