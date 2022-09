Una bailarina contó que Tamara Báez la amenazó por el rumor de romance con L-Gante: "Me dijo que me iba a hundir"

A tres días de que saliera a la luz un video de L-Gante entrando a un hotel con Luli Romero, una de las bailarinas de su último videoclip, Micaela, otra joven que trabajó con el cantante de cumbia 420, acusó a Tamara Báez de amenazarla por redes tras ser vinculada sentimentalmente con el músico.

Micaela sostuvo en Nosotros a la Mañana que la madre de la hija de L-Gante la contactó por Instagram y le dijo "que la iba a hundir" por involucrarse con quien era su pareja.

Más sobre este tema Las fotos de Luli Romero, cómplice con L-Gante antes de la filtración del escandaloso video juntos en un hotel

FUERTE TESTIMONIO DE MICAELA CONTRA TAMARA BÁEZ TRAS SU CERCANÍA CON L-GANTE

Carlos Monti: -Micaela es la tercera en discordia, porque L-Gante ya está separado de la mamá de su hija, Tamara Báez... Tamara dice que sos la responsable de la ruptura de la pareja.

Más sobre este tema L-Gante habló por primera vez del video con otra mujer en un hotel: "Estoy podrido y no le quiero dar fama a nadie"

Pollo Álvarez: -¿Es cierto que Tamara te acusa de eso?

Micaela: -Sí. Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video (de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina) era yo.

"Anoche, Tamara me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos". G-plus

Pollo: -Con esto te dieron a vos…

Micaela: -Sí, me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga.

Monti: -¿Vos sos la novia de L-Gante?

Micaela: -No, no. Yo en mi video hablé en general. Yo no estoy saliendo con él.

"Yo había hecho un TikTok diciendo que la del video de L-Gante entrando al hotel era yo, pero que de los cuernos nadie se salva". G-plus

Paula Trapani: -¿Pero tuviste algo con él en algún momento?

Micaela: (Hace una risa pícara)

Trapani: -Uy, esa sonrisa no pasa un detector de mentiras.

Micaela: -En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me decían ‘Wanda Nara, China Suárez’. Me pusieron de todo.