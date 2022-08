Baby Etchecopar fulminó a Viviana Canosa y la comparó con El Dipy

Baby Etchecopar y Viviana Canosa compartieron la grilla de la señal A24 durante varios meses de este año, y como señal de que las cosas no estaban del todo bien entre ellos no hacía los rendidores “pases” entre sus ciclos.

Sin embargo, hasta ahora ambos habían mantenido una frágil tregua que se rompió luego de que la periodista decidiera renunciar a la emisora aduciendo “censura previa” de un informe sobre el ministro Sergio Massa, todo esto mientras Baby estaba de vacaciones.

Si bien había lanzado un comunicado en el que instó a Canosa a volver a la señal, a su regreso a Basta Baby, el conductor lanzó un virulento editorial hacia su excompañera que analizaron en Socios del espectáculo.

EL TREMENDO DESCARGO DE BABY ETCHECOPAR CONTRA VIVIANA CANOSA TRAS SU RENUNCIA AL CANAL DONDE TRABAJABAN JUNTOS

“Me tomé unos días de vacaciones, me fui a pasear un poco. Tenía que ir a un casamiento de la hija de mi mujer en Madrid. Llegué allá y me empezaron a llamar de todos lados. '¿Tenés algo para decir de lo que pasó con Canosa?'", comenzó Baby.

"Primero, me solidarizo con Canosa y su censura porque no le dejaron sacar la nota de este chico Massa. Yo la quiero mucho a Vivi y me solidarizo y la acompaño a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa", lanzó, antes de analizar su situación.

“Porque se vaya Viviana los que quedamos en el canal no somos una mierda y alcahuetes del doctor Daniel Vila. Si se quieren ir del programa, se van. Me chupa un huevo”, agregó, antes de referirse al tema de los pases.

BABY ETCHECOPAR, DURÍSIMO CON VIVIANA CANOSA POR RENUNCIAR AL SU PROGRAMA

"No quise hacer el pase con Vivana precisamente por cosas como estas. Tanto El Dipy como Viviana Canosa fueron seguidores de un estilo mío. De hecho, la gente decía 'es una imitación tuya, hacen y dicen lo mismo'", señaló, sobre el estilo frontal de la conductora.

Tras aclarar que a él “nunca le pidieron lo que tenía que decir”, Baby volvió a solidarizarse con Canosa y dio su versión. “Les digo lo que hubiera hecho yo. Si quiero tanto al público y traigo dos sillas de ruedas por noche, digo al aire 'me metieron un dedo en el or…, me pidieron que no lo pase a Massa, me rompieron las pelotas’, pero me quedo en el programa y lo denuncio como hicimos siempre”, dijo.

"A veces, Vivi, vos hacés mucha falta hablando como hablás y creo que no podés quedarte sin medios", cerró.