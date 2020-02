Ayelén Paleo habló sobre la muerte de Santiago Bal: "Era un final anunciado y siempre da pena"

A sus 19 años, cuando su carrera empezaba a despuntar, Ayelén Paleo se vio envuelta en un escándalo mientras hacía temporada en Mar del Plata con Santiago Bal. Ese verano, todos la señalaron como la responsable de la separación del capocómico y Carmen Barbieri. Desde ese entonces, no volvió a tener contacto con él y evitó mencionarlo.

Al menos, hasta ahora... Etrevistada por la revista Pronto, la vedette habló sobre su muerte a raíz de que La revista de Cocodrilo, el show en el que participa esta temporada en Villa Carlos Paz, le dedica un homenaje.

¿Cómo le cae a Ayelén que se lo recuerde en la obra? Según dijo, le "encanta". "Se genera un clima muy lindo dentro del espectáculo porque la gente se emociona con las imágenes de él. Está bueno, se lo merece y no hay ninguna falta de respeto", opinó la vedette, que contó que con el papá de Federico Bal solo trabajó aquella temporada en La Feliz.

Y fue sincera al referirse lo que le pasó cuando se enteró de su muerte. "Sentí mucha pena y tristeza pero no tenía contacto con él hacía años", señaló. Paleo aclaró que se iba enterando cómo estaba Bal a través del productor y capocómico Omar Suárez, la televisión y las noticias. "Era un final anunciado, la muerte de alguien siempre da pena. No es algo lindo", indicó.

Según aseguró, luego de trabajar con Bal y Barbieri no se los volvió a cruzar. "Ni siquiera en los eventos porque a él no lo dejaban ir para que no se cruzara conmigo. No sé si Carmen o la producción, no sabría decir quién le prohibía ir a lugares donde estaba yo", aseveró.

En ese punto, la vedette disparó que con Carmen no quiere saber nada: "No quiero hablar de esa señora porque me trae recuerdos feos". Y haciendo memoria, la bailarina todavía no puede creer todo lo que pasó.

"Yo era muy chica y quizás hoy tengo otra madurez y otra forma de manejarme con los medios. Vuelvo hacia atrás y siento que a mis 19 años me dejaron parada como la mala de la película pero hoy entiendo que pude revertir esa situación y siento que la gente me quiere. Pero no la pasé bien, sufrí mucho y era muy chiquita", explicó, contenta de poder contar que hoy le piden fotos y le mandan mensajes con buena onda.

Sobre si quedó o no como la culpable de haber roto esa pareja de años, Paleo dijo que a esta altura le "da igual". "No me gusta hablar de este tema realmente y ya te dije más de lo que alguna vez declaré", cerró tajante.