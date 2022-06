Axel Caniggia salió a desmentir con todo a Alex por sus dichos en El Hotel de los Famosos: "Quiere ensuciarme"

Pese a que Axel Caniggia mantiene un bajísimo perfil, no dudó en hacerle frente a su hermano Alexander por sus dichos en El Hotel de los Famosos.

Al hijo de Mariana Nannis y Paul Caniggia no le gustaron las declaraciones de El Emperador. Por eso, se descargó a través de sus stories de Instagram.

Re picante, aclaró que con "esa persona", en referencia a su hermano, no se ve desde hace años.

¿Qué dijo Alex sobre su hermano en el reality? De todo. Pero lo que más llamó la atención fue cómo lo describió.

Alexander había dicho sobre Axel: "Le gustan los lugares alto careta. Es un bohemio careta. No sabés cómo se viste" G-plus

"No, pará, es caro, es cheto el hdp, bohemio cheto. ¿Vamos a comer ahí? No, ahí es una verg..., vamos acá. Y le gustan los lugares alto careta. Es un bohemio careta. No sabés cómo se viste, trajes de…Se manda a hacer los trajes, con flores, violeta. Por ahí te clava un traje rojo con dragones blancos y negros. Otro level", sentenció.

FUERTE RESPUESTA DE AXEL CANIGGIA A SU HERMANO ALEX

Enojado, Axel escribió: "Quiero comunicar que hace uno días en El Hotel de los Famosos se han dicho falsas declaraciones sobre mi persona".

Axel salió al cruce de su hermano: "Desde hace muchos años no nos vemos ni tenemos ningún tipo de contacto" G-plus

"He de aclarar que nunca he estado ni vivo en Frankfurt, así como desmentir todo lo que se ha dicho sobre mí, ya que se realza exclusivamente con la única finalidad de ensuciar y dañar mi imagen...".

"Con respecto a la persona que realiza estas declaraciones, quiero comentarles que desde hace muchos años no nos vemos ni tenemos ningún tipo de contacto", cerró muy enojado.