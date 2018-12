La autocrítica de Pico Mónaco sobre los comienzos de su noviazgo con Pampita: "Pequé de inocente porque..."

Mientras todos hablan sobre su reconciliación con Pampita, Pico Mónaco brindó una entrevista a la revista ¡Hola! Argentina y reflexionó sobre los comienzos de su relación con la top, dos años atrás.

"Pequé de inocente porque estaba feliz, hablé demasiado". G-plus

Al ser consultado sobre si le costó adaptarse al universo mediático después de una carrera ligada al deporte, el extenista aseguró: “Me costó mucho, porque vengo de otro mundo, de un mundo en el que la vida privada no cuenta en absoluto. Tuve que aprender las nuevas reglas y creo que después de casi dos años, fui entendiendo la dinámica y ya no me afecta si hablan de mí, paso de largo de lo que dicen. Pero lo sufrí bastante”.

"Con el tiempo me di cuenta de que debí guardarme un poco más y que hubo cosas que tendría que haberme reservado" G-plus

¿Se arrepintió del nuevo rumbo que dio su vida por la exposición? “Arrepentirme no, pero sí creo que al principio fui muy ingenuo. Por inexperto o envalentonado, pequé de inocente. Está en uno ver qué puertas abre y hasta dónde cuenta sus cosas y quizás yo, porque estaba feliz, hablé demasiado. Con el tiempo me di cuenta de que debí guardarme un poco más y que hubo cosas que tendría que haberme reservado”, cerró su autocrítica.