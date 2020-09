La autocrítica de Esmeralda Mitre, tras ser acusada de no dejar hablar a sus compañeros: "No pido que me amen, pido respeto"

Desde que Esmeralda Mitre debutó en la pista del Cantando 2020 (eltrece), protagonizó los mil y un escándalos. Le encanta ser protagonista y no lo disimula. Al contrario, se pone en el centro de la escena gracias a sus desopilantes performances y sus extrovertidas previas.

Si bien divierte a muchos con sus ocurrencias, también fastidia a otros. Especialmente, a quienes la acusan de no dejar hablar a sus compañeros y de quitarles protagonismo. Harta de las críticas, la participante les puso los puntos a los detractores a través de dos tajantes tweets.

Cuando uno es conocido públicamente puede tener personas que te banquen y personas que no. Yo siempre agradezco a los que me bancan. Pero hoy, me toca frenar a aquellos que no lo hacen y me escriben barbaridades, no pido que me amen todos, pido RESPETO. — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) August 29, 2020

Sin embargo, de despidió remarcando que no le hace oído sordos a las críticas y que intentará modificar su actitud. "A todos los que dicen que no dejo hablar, les prometo que tomaré nota y dejaré hablar más... Menos interrupciones de mi parte. Hago autocrítica, gracias", sentenció.

