Así hablaba Paula Chaves del escándalo de China Suárez y Pampita cuando eran amigas: "Ella me contó la versión que dio en los medios"

La amistad de Paula Chaves y la China Suárez se quebró con el escándalo que involucró a la actriz con Mauro Icardi y Wanda Nara, pero no siempre fue así. En Socios del espectáculo, el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, pusieron al aire cómo quien era la conductora de Este es el show enfrentó la polémica de 2015 con Pampita y Benjamín Vicuña.

En aquel momento la animadora estaba al frente del ciclo satélite del Bailando junto a José María Listorti y Paula fue muy mesurada a la hora de hablar del escándalo del motorhome y todo lo que se desprendió de ahí.

“¿Tenés una versión de lo que paso?”, le preguntaba José María a la conductora de Bake Off Argentina. “Es la versión que ella cuenta. Ella la contó en los medios”, señalaba. “Sacá los medios porque no es una declaración jurada. ¿Hablaron del tema en la vida personal?”, la siguió pinchando el conductor. “Sí, obvio. Yo no soy de preguntar, si me quieren contar, que me cuenten”, decía, mientras intentaba eludir el tema.

Paula: "Yo no soy de preguntar, si me quieren contar, que me cuenten".

MARIANA BREY CONTÓ EL DETRÁS DE ESCENA DE LA DEFENSA DE PAULA CHAVES A LA CHINA SUÁREZ

“¡La cara de incomodidad de Paula!”, lanzó Adrián Pallares al ver los gestos de Paula en el programa que conducía en las tardes de eltrece, mientras que Mariana Brey recordó cómo vivió aquel momento como panelista del extinto ciclo.

“Paula en ese momento la pasaba mal, se sentía incomoda porque defendía a su amiga, como se ve en el tape, pero además tenía una presión. Esto lo voy a contar porque yo lo viví. La China la llamaba bastante seguido a Paula, le mandaba mensajes y no nos olvidemos que Pampita era parte del jurado de ShowMatch”, rememoró.

“Ella tenía incomodidad si se tenía que fotografiar con Pampita. Nunca se sintió en el medio de nada, el tema es que su amiga, la China, en ese momento sí la hacía sentirse en el medio, como pidiéndole que no se saque fotos o haciéndole planteos o un escándalo cual novio”, aseveró, mientras Pallares se mostraba implacable. “La piba se tiraba arriba de la granada y la otra la cag….”, arrojó, durísimo.