Así hablaba Martita Fort de Gustavo Martínez dos días antes de su muerte: "Él es una persona tranquila y buena"

Dos días antes de la trágica muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort le había dado una entrevista íntima a Telefe Noticias, en el especial Herederos, en la que habló con mucho cariño de su tutor, sin imaginar que casi 48 horas después no lo tendría más en su vida.

"¿Quién es Gustavo y quién es Marisa?", le preguntó la periodista Gisela Busaniche a la hija de Ricardo Fort.

Con contundencia, Martita contestó: "Gustavo es mi tutor. Es una persona tranquila, buena. Él es bastante casero. Le gusta quedarse siempre en la casa".

"Marisa es la que me acompaña a los viajes, me lleva, me trae. Ella es mi niñera", agregó la joven.

Respecto del vínculo íntimo que mantuvo Ricardo Fort con Gustavo Martínez, Martita detalló: "Gustavo se cagaba de risa con mi papá porque eran opuesto. A él no le gusta aparecer en las cámaras, y a mi papá le encantaba. Eran polos opuestos y se atrajeron… Mi papá siempre quería que yo diga que tenía dos papás: papá Ricardo, papá Gustavo".

Tras escuchar la entrevista de Martita Fort, Cristina Pérez reparó en un dato muy fuerte: "A la noche siguiente de hablar maravillosamente de su tutor, de su segundo papá, termina (en tragedia). No habían pasado ni 48 horas".

LA TRÁGICA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

La madrugada del 16 de febrero, murió Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario millonario, Martita y Felipe.

Martínez se tiró del balcón del piso 21, del departamento en el que vivía en Belgrano. En ese momento, los mellizos Fort estaban en la vivienda, en sus respectivos cuartos.