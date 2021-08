Así fue el súper debut de Carmen Barbieri con Mañanísima por Ciudad Magazine: "Este es un programa con alegría y para levantarse"

Rodeada de bailarines y cantando que hay que “celebrar la vida sin mirar atrás”, Carmen Barbieri volvió a la televisión con Mañanísima, su nuevo ciclo en Ciudad Magazine (lunes a viernes 10:30 hs).

Haciendo gala de su capacidad para entretener, terminó su canción y agradeció su regreso a la TV. “Hace 14 años que no hago la conducción en vivo y estoy feliz”, aseguró. “¿¡Cuántas veces me fui de los programas!? Pero de este no me voy a ir, me van a tener que echar. ¡Me voy a atar con cadenas de barco!”, dijo, divertida.

La capocómica se refirió a cómo logró vencer al coronavirus y destacó el momento de felicidad que sentía por su regreso. “Yo creo que la esperanza que la estamos perdiendo, la podemos rescatar. Desde este programa todas las mañanas voy a estar para ayudarte, para lo que necesites”, aseguró, en un primer programa que tuvo como invitado a su hijo, Fede Bal.

“Este programa va a ser alegría, va a ser para levantarse”, destacó Carmen Barbieri, sobre el ciclo en el que es acompañada por Pampito, Estefanía Berardi, entre otros.

