Así fue el regreso de Alfa a Gran Hermano 2022: la sorpresa de sus compañeros y el estallido de alegría de Camila

Sin dudas, el regreso de Walter “Alfa” Santiago a Gran Hermano 2022 en medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador, fue un shock para todos los participantes.

El exhermanito generó todo tipo de repercusiones al volver a la casa vestido con un elegante esmoquin, su habitual pañuelo negro en la cabeza y una misteriosa valija que, más adelante, se sabrá que contiene cuando Santiago del Moro habilité a los chicos a descubrir que hay dentro de ella.

Si bien Julieta Poggio, Nacho Castañares y Romina Uhrig no pudieron disimular la incomodidad al ver a su excompañero, Camila Lattanzio saltó de alegría al estar nuevamente cara a cara con una de las personas con la que más afinidad tuvo en el reality: “Ay, ¡qué bueno! ¡Hola, Alfita! ¿Qué hacés acá? ¿Te quedás unos días con nosotros?”, repitió, feliz.

Por su parte, Marcos Ginocchio se mostró neutral, pero también le dio una calidad bienvenida a Alfa, que sólo estuvo con los chicos unos minutos antes de que el conductor anunciara que debía retirarse.

DESCONSOLADO LLANTO DE JULIETA TRAS EL REGRESO DE ALFA A GRAN HERMANO 2022

Luego del inesperado momento que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 al ver que Walter “Alfa” Santiago volvía a entrar a la casa después de haber sido eliminado varias galas atrás, Julieta Poggio no ocultó su angustia y quebró en llanto frente a varios de sus compañeros.

“Ahora que está por terminar… me dan ganas de llorar a mí. Me pone mal. Pensé que ya se terminaba. Por algo fue que Santiago del Moro no decía la fecha (de la final del ciclo de Telefe)”, atinó a decir Julieta, con lágrimas en los ojos, mientras Nacho Castañares y Romina Uhrig la consolaban.

“Capaz viene por una noche. Yo no creo que haya otro repechaje. Entonces, es el mejor Gran Hermano de la historia”, agregó el joven. Pero Poggio continuó con su angustia: “¡Qué va a venir por una noche! Decíamos ‘ay, ¿se imaginan que ahora vuelve el repechaje? ¡Me pongo mal porque me frustra!”, cerró, muy movilizada.