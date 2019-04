Así fue el ingreso triunfal de Ivana Icardi a la casa de Gran Hermano Italia: ¿tiemblan Mauro y Wanda Nara?

Durante semanas se la anunció con mucha pompa como participante de Gran Hermano Italia para disgusto de Wanda Nara (32), y fue recién este lunes por la noche que Ivana Icardi (23) ingresó otra vez a la casa más famosa. Curiosidades del destino, la hermana menor de Mauro Icardi (26) fue subcampeona de Gran Hermano Argentina 2016, mientras que ahora compite en la edición 16 del reality del canal italiano Mediaset.

Súper enamorado, su novio, el futbolista Luifa Galesio (26), a quien conoció en GH y fue campeón de esa edición, le dedicó un cálido posteo desde Instagram para saludarla y desearle éxitos. “Hoy no es otro día. Hoy, después de 4 días sin poder verte ni hablarte ni nada, podré verte al menos en la televisión por un tiempo. Te extraño desde el primer minuto y todo me recuerda a vos, mi amor. Siempre estaré a tu lado. Muchos dirán cómo entrarás a un Gran Hermano y me dejarás (porque leo): porque estas posibilidades deben pensarse y no desperdiciarse. Y en este momento es cuando se ve el amor verdadero de una pareja, cuando no hay egoísmo, sino la bondad y la verdad, el futuro de la pareja. Estoy muy orgulloso de vos, mi vida, feliz por la oportunidad que tenés, bebé, estaré sentado del otro lado y, sobre todo, esperándote, ya sea la primera semana o la última, para mí ya sos la ganadora. Confío en vos, mi amor. Confío en que con tu personalidad, humildad y el corazón que tenés, podés llegar muy lejos. Esta vez pasará muy lentamente sin ti, mi amor, te extraño demasiado. TE AMO, MI AMOR, sos el amor de mi vida. Y cada día estoy más convencido de que sos la mujer que quiero para el resto de mi vida. TE AMO el gatito mimosha”, se explayó el cordobés.

Ivana, por su parte, posteó un reflexivo mensaje antes de ingresar a la casa más famosa de Italia: “¡Hola a todos! ¡Quiero decirles que después de mucho pensar y consultar juntos (con Luifa), me ofrecieron unirme a Gran Hermano Italia y acepté. Así que en estos momentos estoy viviendo de nuevo esta experiencia que me hizo crecer como persona y encontrar al hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida. Es una sensación extraña revivir esta aventura, porque incluso afuera puede parecer simple, pero no lo es en absoluto... Especialmente ahora que estoy con mi compañero, estando lejos de él, sin poder comunicarme, lo extrañaré aún más... Pero, como siempre, todas las oportunidades que se nos presentan deben ser aprovechadas y nunca quedarse con el ‘qué hubiera pasado si...’. Tengo 23 años y es una bendición y le doy gracias a Dios, y a la Virgen. (...) Tengo muchos sueños que cumplir, pero a veces tenés que seguir luchando para conseguir todo. Esto es solo un paso. ¡Lo importante es no rendirse y estar agradecido porque todo sucede por una razón. Gracias a todas las personas en Italia y en todo el mundo por sus mensajes de apoyo, intentaré divertirlos con mi forma de ser, y que se identifiquen conmigo porque me siento como son uno más de usted. Espero contar con su apoyo como lo hicieron en GH Argentina, lo que me hizo sentir más que feliz ... Y COMO SIEMPRE: ¡VINE A GANAR!".

Con Ivana Icardi en televisión las 24 horas, ¿tiemblan Wanda Nara y Mauro Icardi?