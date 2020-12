Así fue el gran regreso de Mirtha Legrand a la TV: "Qué linda y maravillosa vuelta"

“Estuvo 9 meses preparándose para este momento y está con una energía muy linda y un vestido precioso”. Con estas palabras, Juana Viale hizo una de las presentaciones más esperadas desde que ocupó la conducción de Mirtha Legrand mientras su abuela permanecía en su casa para resguardar su salud en plena pandemia.

Pero este 19 de diciembre fue el día elegido para que la diva vuelva a su clásico programa con La noche de Mirtha para despedir el año y deleitar a sus seguidores con su presencia en la pantalla de eltrece.

Siempre elegante con un vestido creador por el diseñador Claudio Cosano especialmente para ella en esta ocasión, Mirtha no ocultó su felicidad de estar nuevamente frente a las cámaras: “Qué linda vuelta, qué maravillosa. Volver acá después de 9 meses… Dios mío, me parece tan raro. Me costó dormirme".

Luego, felicitó a su nieta por la excelente labor que llevó a cabo en su reemplazo y le dedicó unas profundas palabras al aire: "¿Quién nos hubiera dicho cuando eras chiquitita que íbamos a estar juntas aquí, vos presentándome en mi programa, que fue tu programa. Lo que hiciste fue maravilloso".