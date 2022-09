Aseguran que Rusherking se habría enojado con China Suárez por sus dichos sobre María Becerra: los detalles

China Suárez sorprendió al opinar en un vivo de Instagram sobre María Becerra, la última expareja de su novio, Rusherking.

Buena onda, la cantante aclaró que con la cantante está todo bien y que ella le resulta lo más, súper talentosa.

"Ella es una mega artista y me encanta su música", afirmó, sin vueltas, en su red social. Dichos que ahora aseguran que no le habrían caído bien a "Rusher".

RUSHERKING SE HABRÍA ENOJADO CON CHINA SUÁREZ POR SUS DICHOS SOBRE MARÍA BECERRA

El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live: "Duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado y le habría dicho que no quiere que la nombre más, le da de comer a los vampiros, por el periodismo".

"Rusher estaba sacado y le habría dicho que no quiere que la nombre más". G-plus

"Esto me lo contaron hoy temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablan de este tema. Me dijeron eso, habría reaccionado de la peor manera cuando escuchó a su novia hablar de su ex", reveló Etchegoyen sobre el supuesto enojo del cantante con la actriz.