Aseguran que hubo primer beso entre Marcos y Julieta el fin de semana: "Él tiene brillito en la boca"

Según analizaron en las redes, a Marcos se lo ve con el mismo brillo labial que Julieta y allí comenzaron las especulaciones. “Marcos tiene brillito en la boca, mmm dijo la Cata”, disparó una usuaria de Twitter.

Marcos y Julieta participaron en la Bresh junto a otros exparticipantes de Gran Hermano como Daniela, Thiago, Romina y Mora.

Marcos, Julieta y el "brillito" en los labios de él.

ESTEFI BERARDI AFIRMÓ QUE JULIETA POGGIO Y SU NOVIO ESTÁN EN CRISIS

A menos de un mes del cierre de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio estaría atravesando una crisis de pareja con Lucca Bardelli, según informó Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Yo puedo confirmar que hay una crisis de pareja. No sé si me atrevo a decir que están separados porque ayer Lucca subió una historia y era la casa de Juli. Pero no se están viendo mucho", contó la panelista.

Luego argumentó su data: "Yo me doy cuenta de que están complicados porque a mí Juli me contesta todos los mensajes. Y la pregunta que más me hacía la gente era si seguía con Lucca. Yo se lo pregunté varias veces, y ella me decía 'sí, sigo'. La última vez que se lo pregunté, ella me leyó y no me contestó nada".