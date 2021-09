Anna Chiara del Boca se descargó con todo contra quienes la acusaron de ser una "vacunada vip": "Ridículos"

La hija de Andrea del Boca, Anna Chiara del Boca, compartió la feliz noticia de que se pudo vacunar contra el covid. Sin embargo, su alegría quedó aplacada al recibir un montón de mensajes en los que la acusaban de ser una "vacunada vip".

Muy enojada, la joven se descargó a través de sus stores de Instagram e hizo catarsis mediante cuatro contundentes puntos claves que demostrarían que no está "acomodada".

"¿Tan pelotud... parezco como para subir historias desde una cuenta pública para que quien desee vea de una supuesta vacuna vip? Convivo con los medios de comunicación y si fuera capaz de aprovecharme de tal manera, ¿sería tan imbécil de compartirlo?", les preguntó a los haters.

Acto seguido, remarcó que si fuera una "acomodada" como dicen los detractores se habría vacunado hace tiempo y no tras más de un año y medio de pandemia.

"¿Más acomodo? Me encantaría saber por qué no me vacuné hace un año si tan acomodada estoy, digo yo", sumó, aún furiosa.

Muy picante, se despidió remarcando que ella se anotó y respondió al llamado; cómo se administran las vacunas no le concierne y no tiene que dar explicaciones.

"La corrupción que hubo/hay con las vacunas no me concierne. Si la dosis que se me inyectó es para una población de difícil acceso, no me concierne. No soy yo quien administra esta situación. Me anoté dos veces y esperé un mes y medio para que me llamaran como le ha pasado a más de uno. Nada fuera de lo convencional. Me mandaron turno como a cualquier ciudadano y la única elección que se me presentó fue la ubicación, como al resto", cerró, contundente.