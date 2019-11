Anna Chiara del Boca arremetió contra Ricardo Biasotti, tras acusarlo de abuso sexual: "Es muy siniestro"

La semana pasada, Anna Chiara del Boca (19) acusó públicamente a su padre, Ricardo Biasotti (60), por abuso sexual agravado por el vínculo. La joven, hija de la relación del empresario con Andrea del Boca (54), aseguró que también lo denunciará judicialmente. "Está todo en manos de mi abogado", dijo Anna en Nosotros a la Mañana.

Acusado del grave delito, Biasotti no tardó en salir a defenderse: "Por supuesto que estoy al tanto de las barbaridades y mentiras que se están diciendo", le dijo el empresario a Karina Iavícoli, de Los Ángeles de la Mañana.

Luego, Ángel de Brito puso al aire las duras palabras con la que Anna se refirió a Ricardo: "Yo creo que va a haber Justicia… No busco que él se contacte ni creo que él me busque a mí. Yo soy muy unida con mamá y tengo a mi abuela que siempre viví con ella. Saco la fuerza del amor. Me quiebro mucho igual, pero estoy más zen", comenzó diciendo la hija de Andrea.

Puntualizando a su denuncia de abuso sexual, el notero de LAM le preguntó si estaba recibiendo contención psicológica, y ella respondió: "En este momento no tengo, pero es importante tenerla y buscarla".

Sobre la figura paterna, arremetió: "Es una persona muy siniestra, capaz él buscaría acercarse a mí por una razón, para salir con la suya… No sé nada de él hace tanto tiempo que no lo pienso, ya lo digerí. No creo que él pueda cambiar”.