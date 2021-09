El angustiante momento de Hernán de Bake Off Argentina ante un contratiempo inesperado: "Me siento descompuesto, me falta el aire"

Bake Off Argentina tuvo este domingo su primera gala de eliminación y pese a que llegó con los mejores pronósticos, Hernán Canalini (35) mostró una faceta desconocida de su personalidad. El participante se quedó inmovilizado cuando se le rompió un plato y manifestó algunos síntomas similares a los de un ataque de pánico.

“Se me rompió el plato”, dijo el participante de La Plata al abrir la tapa de su horno, y a continuación estalló en llanto. “Me siento descompuesto. Me falta el aire”, atinó a afirmar mientras María Belén lo abanicaba. El participante salió de la carpa, aunque luego regresó y entonces Dolli Irigoyen lo ayudó a acomodar su torta de veinte centímetros en otro plato.

“Vino Dolli, y estoy en ese momento en el que me empiezo a recuperar y entonces voy para adelante”, dijo el participante en un corte de edición, antes de llevar su preparación ante el jurado. “Acá está mi torta y me encanta como quedó”, dijo Hernán antes de que el jurado de Bake Off Argentina le aprobara su postre.