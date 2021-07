La angustia y preocupación de Denise Dumas tras el final de Hay que ver: "Somos un familión y necesito trabajar"

Cuando se supo que Hay que ver (El Nueve) ya no se emitirá por la pantalla de El Nueve, Denise Dumas se mostró muy triste porque le encantaba estar al frente del programa y se lleva bárbaro con sus compañeros. Sin embargo, su preocupación más grande es cómo mantendrá a su familia a partir de ahora.

"Para serte sincera, me asusta no tener trabajo. En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito", resaltó en diálogo con El Espectador (CNN Radio).

Aunque no es la primera vez que enfrenta el final de un ciclo del que formaba parte, la conductora aseguró que hoy por hoy la asusta más no llegar a fin de mes antes que no volver a ver a diario a sus colegas y amigos.

"Con los años uno se va endureciendo un poco más. Me asusta un poquito más el miedo a no tener trabajo. Antes se me juntaba eso con lo sentimental, hoy estoy más acostumbrada", admitió.

Y se despidió contando que todavía no cerró incorporarse a otro proyecto aunque ya agendó varias reuniones para negociar.