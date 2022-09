La angustia del Mago Black por no poder ver a su nieta: "No la conozco personalmente"

El Mago Black dejó por un momento el humor que lo caracteriza para expresar su dolor por no conocer a una de sus nietas, Amelie.

El humorista charló con el programa radial Detrás de escena y contó que lo entristece nunca haber visto personalmente a la nena, que tiene tres años y vive en Nueva York.

"Tengo tres hijos: Evelyn (25) y Agustín (20), de mi primer matrimonio, y Tomás (13), de mi última mujer. Evelyn un día se fue a Nueva York y no volvió más", contó sobre la madre de su nieta.

LA TRISTEZA DEL MAGO BLACK POR NO PODER PASAR TIEMPO CON AMELIE

"A mi hija mayor le di un par de dólares porque quería probar la experiencia de vivir en Estados Unidos y le fue tan bien que nunca más regresó. De esto pasaron ya tres años; no vino más".

"Trabaja en un hotel muy importante frente al Central Park y es la encargada de un bar muy bueno; habla tres idiomas y es una genia. El tema es que fue mamá y no conozco a mi única nieta".

"Hace tres años, Evelyn fue mamá de Amelie y yo no tuve la posibilidad de viajar a conocerla porque se vino la pandemia, se cerró el mundo y después no se dio. Me tuve que quedar trabajando para recuperarme porque fueron muchos meses inactivo y de comerme los ahorros", contó el Mago.

Y si bien habla con su hija y su nieta por teléfono, remarcó que no es lo mismo.

"Hacemos videollamada y mi nietita me dice ´abu negro´ por la camarita, pero es duro porque no la tengo conmigo. Si Dios quiere, una vez que pase el verano voy a viajar a Nueva York a conocerla. La idea es irme en marzo a conocer a mi nieta", cerró, ilusionado.