La angustia de Alejo Ortiz tras quedar eliminado de El Hotel de los Famosos 2: "No vine a buscar el premio, vine a saldar una cuenta pendiente de mi pasado"

Fueron muchas las emociones que se vivieron en el desafío que enfrentó a Alejo Ortiz con Juan Manuel Martino en la H de El Hotel de los Famosos 2 donde el actor se convirtió en el nuevo eliminado del reality de eltrece tras ser vencido por su compañero.

Con lágrimas en los ojos, Alejo compartió sus sentimientos a flor de piel: “Yo ya gané, que era lo que había venido a buscar. Pude competir como quería competir y lo di todo, y me siento orgulloso de mí, y es lo que venía a buscar”, expresó.

“No vine a buscar los 15 millones, vine a saldar una cuenta pendiente de mi pasado”, cerró, visiblemente movilizado por haber quedado afuera del programa y feliz por el esfuerzo que hizo pese a tener el tobillo vendado y conmovido por los abrazos que recibió del resto de los chicos.

FEDE BARÓN Y YASMIN CORTI, CADA VEZ MÁS CERCA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de que Yasmín Corti ingresara a El Hotel de los Famosos 2, la participante se mostró muy compinche con Fede Barón. Y lejos de que esto pase por alto para ella, Mimi Alvarado encaró a los jóvenes sobre este llamativo vínculo que nació en el reality de eltrece.

El primero es compartir sus sentimientos fue el hermano de Jimena Barón, que ya había mantenido un affaire con Marian Farjat: “No pasó nada entre ella y yo. Con Yas tengo la mejor, me parece divina y es una especie de Julia Roberts en la película Durmiendo con el enemigo. Tenemos buena onda y nada más, hasta ahí. Por ahora, hasta ahí”, remarcó.

Por su parte, Yasmín se dio cuenta de las dudas de Mimi: “¿Qué me querés sacar? Estás desde anoche que tenés algo… No tengo nada nuevo para decirte. No pasó nada de la índole que estás pensando”.

“Yo entiendo que cuando ven a dos personas charlando, por ahí hay especulaciones. Mimi me pregunta qué me pasa con Fede”, se confesó Corti. Y cerró, sincera con la novia de Luciano “El Tirri”: “Si pasa algo con alguien yo te voy a contar. Antes que eso, no inventes”.