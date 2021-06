Angie Balbiani habló del proceso para volver a ser mamá tras anunciar su embarazo: "Iba a hacer un tratamiento por mi edad"

Después de confirmar su embarazo, Angie Balbiani charló con sus seguidoras de Instagram sobre esta nueva etapa que ya comenzó a transitar. Y respondió a cada una de sus preguntas a través de sus stories de Instagram.

Cuando a la panelista le consultaron si quedó embarazada con la ayuda de un tratamiento de fertilidad, aclaró que no pero que estuvo a punto de hacerlo. Entonces, explicó por qué no había descartado esta posibilidad.

"Hay varias referencias que tengo de muchas mujeres que me agradecen por haberlo dicho porque no sé, parece que a la que le cuesta quedar embarazada es única en el mundo. La realidad es que no me puedo quejar, no demoré mucho. El motivo por el cual iba a hacer un tratamiento tenía que ver con mi edad, tengo 39 años y cumplo 40 dentro de dos meses. Pero no es tan sencillo quedar embarazada. Está bueno que alguien lo cuente, no estás sola. Cada mes es una montaña rusa de emociones", afirmó.

Acto seguido, una seguidora quiso saber desde cuándo estaba intentando quedar embarazada y Angie respondió junto a la significativa foto de su test de embarazo positivo.

"Lo veníamos buscando desde septiembre de 2020. Estaba a punto de arrancar el tratamiento y llegó. Nunca hay que bajar los brazos", cerró, agradecida.

¡Felicidades!