Aunque miles de veces aseguró que nunca fueron novios, aunque si admitió que se besaron y gustaron, Ángela Torres (20) y Franco Masini (25) están unidos por un gran lazo de amistad. El cumpleaños del actor hizo que la cantante le dedique un mensaje a corazón abierto desde las Stories de Instagram.

“Franqui, mi amigo con el que compartí un montón de cosas hermosas y espero compartir muchas más”, empezó diciendo la actriz, junto a una foto cuando ambos hacían pareja en Esperanza Mía. “El primer año que nos conocimos nos advirtieron ‘van a ser amigos pa’ toda la vida’ y así será”, escribió.

"Quiero que sepan cuánto lo quiero y lo orgullosa que me pone este guachín que siempre me sorprende y me cuida, nos cuidamos y aguantamos. Le deseo al mundo más relaciones como la nuestra". G-plus

“Fue tu cumple ayer y no subí nada, pero quiero que sepan cuánto lo quiero y lo orgullosa que me pone este guachín que siempre me sorprende y me cuida, nos cuidamos y aguantamos. Le deseo al mundo más relaciones como la nuestra. Te quiero con todo mi corazón. PD: Que llegue el sábado que quiero festejar, ‘amego’”, puso Ángela Torres para Franco Masini. ¡A puro amor!

