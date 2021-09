Ángela Torres habló a fondo de su vida amorosa: "Me considero bi y me atraen tanto hombres como mujeres"

A los 23 años, Ángela Torres está enfocadísima en crecer como cantante y se muestra siempre fiel a su deseo de seguir descubriéndose a sí misma. Y habla sin prejuicios sobre su orientación sexual, reivindicando su libertad.

La artista, que este año lanzó su álbum La niña de fuego, reflexionó sobre su vida amorosa y aclaró que podría enamorarse tanto de un varón como de una mujer sin ningún inconveniente.

"Me considero bisexual y me atraen tanto hombres como mujeres", expresó, contundente, en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

Además, habló sin filtros sobre su primera relación poliamorosa que duró seis años y disfrutó de la mano del actor Pepo Maurizi.

"Fue mi primera relación poliamorosa y aprendí mucho. Creo que está bueno probar y no quedarse con las ganas, pero no quiere decir que sea el formato en el que me vaya a manejar siempre en los vínculos sexo-afectivos porque también dependen del otro y de quién te enamores", cerró, siempre libre y reflexiva.