Ángela Torres contó que está soltera y lanzó sin vueltas: "Si alguna chica me quiere mandar un mensajito, estoy disponible"

Libre al momento de expresarse y de vincularse con las personas, Ángela Torres (22) le dio una relajada nota a Diego Bouvet, el notero de Implacables, en la que reafirmó su modo de amar sin rótulos, tras su noviazgo "formal" con Renato "Tato" Quattordio y su última experiencia con Pepo Maurizi, con quien abrió la pareja.

"Yo trabajo el poliamor. Lo estoy laburando hace unos años. ¡Es un laburazo! Es el laburo de mi vida, digamos. Estoy aprendiendo, deconstruyéndome mucho en el amor", había declarado la actriz y cantante en la revista Gente, en 2019, y en el presente sostiene lo dicho.

El mano a mano de Ángela Torres con el notero de el nueve:

Diego Bouvet: ¿Estás noviando? ¿Tenés novio, novia?

Ángela Torres: -Estoy bien acompañada, siempre.

Diego: -¿Te querés explayar un poco más, con esto pagamos la luz, el gas, el teléfono, el ABL...?

Ángela: -¡Qué presión que me metés, viejo!

"Mi última pareja fue un novio, pero podría haber sido perfectamente una mujer. De hecho, si alguna me quiere mandar un mensajito, estoy disponible". G-plus

Diego: -No, esto es alegría, y el amor está buenísimo.

Ángela: -El amor está buenísimo, pero no siempre es tan concreto. Vos querés respuesta concretas que yo no te puedo dar porque no las tengo en mi vida.

Diego: -¿Lo último que fue, novio o novia? No me acuerdo…

Ángela: -Novio, pero podría haber sido perfectamente una mujer. De hecho, si alguna me quiere mandar un mensajito, estoy disponible. De novia no me pongo nunca más, eso ya es antiguo.