Ángela Leiva denunció a su expareja por acoso y amenazas: "Ya no sé de qué es capaz"

A un año y tres meses de haber terminado la relación sentimental, la cantante Ángela Leiva (30) decidió acudir a los medios para hacer pública una terrible experiencia con Mariano Roberto Zelaya, su expareja y exmanager, de quien se separó en noviembre de 2017.

Invitada al piso de Confrontados, una de las referentes de la movida tropical dio detalles de lo que vivió y vive con quien tuvo una relación de 7 años: "Hace muchos meses que mi ex me está hostigando y acosándome. Por eso tomé la decisión en octubre del año pasado hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. A raíz de eso le otorgaron una perimetral de 300 metros por 90 días y ahora me la extendieron".

"Me costó mucho la decisión de venir a hablar, porque me encantaría poder venir a hablar de mi carrera. Pero ya está pasando los límites. Hace unos días recibí amenazas en mi celular personal, no directamente de él, pero de personas que me decían que eran mensajes de él. Es muy claro el mensaje: me decían que no me iban a dejar tocar en Rosario, que iba a ser en vano. ¿Qué tengo que pensar ante eso? ¿Que me va a mandar a matar?", agregó.

En ese momento, indagada por su miedo a que su exnovio haga una locura, Ángela se sinceró: "No sé de qué es capaz ya, soy sincera". Y cerró: "Me separé en noviembre de 2017, pero seguí trabajando con él hasta junio. Después me desvinculé, porque durante todos esos meses empecé a ver cosas que no me cerraba, empecé a entender los manejos sucios que había con contratos y firmas de las que no estaba enterada".