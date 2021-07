Ángel de Brito, súper irónico con Tamara Pettinato: "Le pido disculpas a la grosa por hablar del tema de su hermano"

Este fin de semana, Tamara Pettinato contó en Implacables que con su familia están en plan de grabar un reality al estilo del de Pampita y el de Marley, y del que participaría su hermano Felipe, que estuvo internado hasta hace un mes por un brote psiquiátrico. En Los Ángeles de la Mañana, Andrea Taboada recordó cual es la situación judicial del joven tras ser acusado de abuso sexual, y Ángel de Brito aprovechó la ocasión para lanzarle un “palito” a Tamara Pettinato.

“Hay una acusación contra Felipe Pettinato que tiene que ver con un supuesto abuso sexual. Lo denunció la madre de la joven y la causa está en la Justicia, que lo llamó a declarar varias veces, pero su defensa alegó que ‘no está en condiciones’”, alegó Taboada, al explicar qué tan complicado se encuentra el hijo de Roberto Pettinato. “Pero ahora, al ver las declaraciones de Tamara Pettinato y las imágenes de Felipe externado, el abogado de la joven quiere que vaya a declarar”, agregó la panelista, antes de que una compañera diera un dato fundamental.

“Ella está en radio con el papá y dijo que Felipe fue a grabar algo con ellos. El domingo 4 de abril me dijeron que lo vieron en un evento en un campo de polo. Le escribí y me contestó ‘Hola, ¿cómo estás? No era yo. Creería que es el chico que se hace pasar por mí y le va mejor’”, recordó Maite Peñoñori. “No le escribas que después Tamara se ofende. Pueden hacer un reality y joder, pero si le escribís vos es una ofensa tremenda. Le pedimos disculpas por anticipado a la grosa de Tamara Pettinato por hablar de este tema, pero como ella dijo que van a hacer un reality... Después hacen descargos por la radio con Elizabeth Vernaci y dicen un montón de estupideces”, agregó Ángel de Brito, más irónico que nunca.