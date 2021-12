Ángel de Brito reveló por qué no quería a L-Gante como jurado de La Academia: "Estaba en contra de que hubiera un sexto juez"

A pocos días del final de Los Ángeles de la mañana y del último programa de La Academia de ShowMatch, Pía Shaw quiso saber la razón de por qué Ángel de Brito le había bajado el pulgar cono jurado del certamen a L-Gante.

“Tenés que pedir perdón por todo lo que dijiste de L-Gante. Al final terminaste aplaudiéndolo”, pinchó la periodista al conductor de LAM.

“No, vos no me entendiste. L-Gante me encantó como jurado, encontró palabras que nunca habíamos usado. Yo estaba en contra de que venga un sexto jurado, no de L-Gante en particular”, asevero.

“Estaba en contra de Tinelli. Para qué nos metió un sexto jurado, primero éramos cinco, después seis. Por suerte habló cortito". G-plus

Ángel de Brito aprobó a L-Gante como jurado de ShowMatch

“Los deliró a todos en la final, les dijo que eran ‘re sentimentales’”, opinó.

Incluso Ángel se refirió al furor que causó en el estudio. “No hablé con L-Gante. Creo que fui el único que no se sacó fotos con L-Gante. Estaban todos como si fuera un monito, iban y se sacaban fotos. Era una sensación. Con la mamá sí estuve charlando un cachito”, expresó.